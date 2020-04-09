В Рязанской области отделения Почты России продолжат работу

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В связи с распространением коронавирусной инфекции, с 9 апреля 2020 года график работы отделений Почты России в Рязанской области будет скорректирован

В период с 9 по 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг.

Изменения режима работы коснутся городских отделений связи, сельские ОПС продолжат работу в соответствии с утвержденным ранее графиком. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

В Рязанской области определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику, а именно ОПС 390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д.49), ОПС 390039 (г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.27) и ОПС 390044 (г. Рязань, ул. Крупской, д.19. кор.1).

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России http://pochta.ru и в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.