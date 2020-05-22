В Рязанской области освещают дороги

В Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обустраивается освещение дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В частности, освещение сделали на автодорогах Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское. Работы там завершены раньше срока.
1,3 километров линий построено в Ряжске. Там поставили 46 фонарей, установили 45 новых опор, сделали пешеходный переход. Стоимость работ составила почти 3,5 млн рублей.
2,1 км линий электропередач сделано в Скопине и в находящейся рядом с ним деревне Гуменки. Там также поставили 68 светильников и 64 опоры. Стоимость работ – 4 миллиона рублей.
Работы уже приняты комиссиями, подрядчик будет выполнять гарантийные обязательства.
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