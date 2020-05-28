В Рязанской области ослабили запрет на проведение массовых мероприятий

В Рязанской области изменили распоряжение о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Из списка запрещённых массовых мероприятий исключили съезды, конференции и собрания. Сделано это для того, чтобы гарантировать избирательные права граждан.
В то же время для участников этих мероприятий будут действовать ограничения. Конференции, съезды и собрания разрешено проводить, если их участники будут использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Полный текст документа можно найти здесь.
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