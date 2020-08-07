В Рязанской области оштрафовали ещё одного владельца зоопарка

Владельца парка «Пересвет» в городе Рыбное оштрафовали за ненадлежащее содержание животных. Управление Россельхознадзора и прокуратура Рыбновского района провели проверку.

В результате оказалось, что у владельца животных нет документов, подтверждающих качество и безопасность кормов для животных. Животные оказались не идентифицированы. В «зоопарке» не мыли и не дезинфицировали вольеры и оборудование. Вода, которой поили животных, не исследовалась в установленном порядке.

Также владелец не предоставил документы, подтверждающие проведение в хозяйстве всех необходимых ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий.