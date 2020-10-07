Одна рязанская тренога фиксирует до 200 нарушений в сутки

Стало известно, сколько одна тренога фиксирует нарушителей в сутки на рязанских дорогах. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Так, за один только день благодаря камерам ловят более 200 злоумышленников, а это около 50 000 рублей штрафов. Примечательно, что данная сумма приведена с учетом скидки в 50%.
Многие люди возмущаются тем, что перед треногами нет никакого предупреждающего знака. Однако это не вина сотрудников ГИБДД. Вся проблема в том, что современное законодательство предусматривает предупреждающие знаки для стационарных камер, а вот для мобильных — нет.