Одна рязанская тренога фиксирует до 200 нарушений в сутки

Стало известно, сколько одна тренога фиксирует нарушителей в сутки на рязанских дорогах. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Так, за один только день благодаря камерам ловят более 200 злоумышленников, а это около 50 000 рублей штрафов. Примечательно, что данная сумма приведена с учетом скидки в 50%.

— Например, по трассе Рязань-Солотча за воскресенье проехали более 9 000 автомобилей, из которых 2% являются нарушителями. Места расположения треног заранее согласованы с ГИБДД, — рассказали специалисты.

Многие люди возмущаются тем, что перед треногами нет никакого предупреждающего знака. Однако это не вина сотрудников ГИБДД. Вся проблема в том, что современное законодательство предусматривает предупреждающие знаки для стационарных камер, а вот для мобильных — нет.

— В настоящее время в министерстве транспорта уже обсуждают закон, который обяжет предупреждать водителей в населенных пунктах за 100 метров, а в ненаселенных — за 150-300 метров .