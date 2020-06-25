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В Рязанской области обсудили проблемы людей с инвалидностью

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25 июня в режиме ВСК состоялось заседание Совета по делам инвалидов. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, профильных учреждений, общественных организаций.

Открывая заседание, губернатор Николай Любимов отметил, что повышение доступности социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из наиболее важных задач. Ведется последовательная работа по оснащению больниц, школ, детских садов, учреждений соцзащиты, труда и занятости населения, культуры, физкультуры и спорта, адаптации городской инфраструктуры в целом.

– Вся работа должна строиться для людей, их потребностей. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, – подчеркнул он.

Об итогах реализации плана мероприятий по повышению доступности объектов и услуг в 2019 г. проинформировал министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец. По его словам, дорожная карта включает в себя 42 показателя, в прошлом году полностью были достигнуты 36. В частности, в регионе адаптировано 312 объектов, что больше запланированного. На конец 2020 г. это количество составит 341, к 2030 г. – 495 (100%). Профессиональную реабилитацию прошли 18,8% людей с инвалидностью, при плане в 1%. На карту доступности Рязанской области нанесено 446 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (90,1%, при плане – 86,2%). В рамках подпрограммы «Доступная среда» финансирование за счет средств областного бюджета не снижается и составляет более 17 млн. рублей ежегодно. За исполнением мероприятий организован общественный контроль.

Комментируя доклад, Губернатор отметил, что деятельность региона по направлению в целом была положительно оценена Минтрудом РФ. Вместе с тем, есть шесть недостигнутых показателей, работу по которым необходимо максимально усилить. Николай Любимов дал соответствующие поручения руководителям муниципальных образований, министерства труда и занятости населения Рязанской области. «Нужно проявлять больше настойчивости, чтобы были достигнуты все плановые показатели и, возможно, перевыполнены еще по нескольким направлениям», – сказал глава региона.

Губернатор особое внимание акцентировал на создании комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе особенных детей.

– При формировании проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, благоустройство дворов или общественных пространств необходимо обязательно учитывать потребности людей с инвалидностью, – подчеркнул Николай Любимов.

На заседании обсуждалась реализация программ и моделей дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Николай Любимов, в настоящее время в Рязанской области успешно применяются возможности инклюзивного обучения, в профильные учреждения направляются субсидии по программе «Доступная среда», проводится другая работа. «Мы стремимся создавать условия для того, чтобы наши особенные дети могли получить дополнительное образования, которое для многих из них станет предпрофессиональной подготовкой, – сказал Николай Любимов. – Каждый без исключения ребенок должен иметь возможности для развития и полноценной жизни».

Министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина подробно рассказала о профильных программах дополнительного образования, новых формах работы с особенными детьми, которые реализуются в различных муниципальных образованиях региона. Она также отметила, что в 2020 году субсидии по программе «Доступная среда» госпрограммы предусмотрены для 10 учреждений – на создание универсальной безбарьерной среды и приобретение специализированного оборудования.

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос об участии некоммерческих организаций в реализации проектов социокультурной реабилитации инвалидов. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов проинформировал, что работа по этому направлению осуществляется всеми учреждениями культуры региона в тесном взаимодействии более чем с 30 НКО. Он представил наиболее эффективные практики и проекты.

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