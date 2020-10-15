В Рязанской области незаконно сливают фекалии возле поселка Павловка

В среду, 14 октября, житель поселка Павловка выложил видео, на котором видно, как ассенизатор сливает канализацию прямо в поле возле населенного пункта. Эту запись он отправил в группу ВК «Жалобы губернатору Рязанской обл Любимову.Н.В«.
На видео видно, как водитель отъехал от населенного пункта на несколько метров и спокойно стал сливать скаченную канализацию в поле. По словам мужчины, который и снял данное видео, это уже не первый раз. Местный житель уверяет, что только за один день он уже встретил три или четыре единицы спецтехники.
На записи мужчина показал место, куда сливают канализацию из шланга. По внешнему виду можно предположить, что ранее там было простое поле, которое постепенно превращается в болото. Все из-за того, что туда стекает канализация.
Однако один из работников, которого смог запечатлеть местный житель, начал уверять, что это никакие не фекалии, а обычная вода. Другой же мужчина сказал, что в том месте, куда они все сливают, уже давно течет канализация. При этом, как заверил работник, эту территорию замусорили не они.