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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области незаконно сливают фекалии возле поселка Павловка

Елена Лобанова

В среду, 14 октября, житель поселка Павловка выложил видео, на котором видно, как ассенизатор сливает канализацию прямо в поле возле населенного пункта. Эту запись он отправил в группу ВК «Жалобы губернатору Рязанской обл Любимову.Н.В«. 

На видео видно, как водитель отъехал от населенного пункта на несколько метров и спокойно стал сливать скаченную канализацию в поле. По словам мужчины, который и снял данное видео, это уже не первый раз. Местный житель уверяет, что только за один день он уже встретил три или четыре единицы спецтехники. 

— Вот тут сливают канализацию, а рядом пасется моя корова. Ее уже всю затопило канализацией. А если она погибнет от этого? Кто мне платить за это будет? К тому же у меня дома даже пахнет этими фекалиями, — возмущается мужчина.

На записи мужчина показал место, куда сливают канализацию из шланга. По внешнему виду можно предположить, что ранее там было простое поле, которое постепенно превращается в болото. Все из-за того, что туда стекает канализация. 

Однако один из работников, которого смог запечатлеть местный житель, начал уверять, что это никакие не фекалии, а обычная вода. Другой же мужчина сказал, что в том месте, куда они все сливают, уже давно течет канализация. При этом, как заверил работник, эту территорию замусорили не они.

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