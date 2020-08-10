В Рязанской области нетрезвый водитель сбил насмерть велосипедиста

В воскресенье, 9 августа, в 14.30 на 12-м километре автодороги Чернобаево – Истье в Старожиловском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 41-летний местный житель, управляя автомобилем «Инфинити FX 35», сбил ехавшего на велосипеде 22-летнего жителя района. От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что водитель автомобиля сел за руль в нетрезвом виде. Степень составила 1,45 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту смертельной аварии проводится проверка.