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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области нетрезвый водитель сбил насмерть велосипедиста

7info

В воскресенье, 9 августа, в 14.30 на 12-м километре автодороги Чернобаево – Истье в Старожиловском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 41-летний местный житель,  управляя автомобилем «Инфинити FX 35», сбил ехавшего на велосипеде 22-летнего жителя района. От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП. 

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что водитель автомобиля сел за руль в нетрезвом виде. Степень составила 1,45 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 

По факту смертельной аварии проводится проверка.

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