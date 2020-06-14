В Рязанской области непогода стала причиной перебоев с электричеством

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В Рязанской области устранили большую часть аварий на электросетях, вызванных плохой погодой. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

Причиной повреждений стал грозовой фронт с ливнем, градом и сильным ветром, прошедший по территории региона. Наибольшее число отключений электричества было зафиксировано в Рязанском, Шиловском, Шацком и Чучковском районах.

– В аварийно-восстановительных работах было задействовано 22 бригады в составе 69 человек и 23 единицы техники, – говорится в сообщении «Рязаньэнерго».

Сейчас основные повреждения уже устранены. Энергетики работают по отдельным заявкам потребителей.