В Рязанской области назначен новый министр

В Рязанской области назначен министр по делам территорий и информационной политике региона. Эту должность, остававшуюся вакантной с декабря 2018 года, заняла Жанна Фомина. Об этом глава региона Николай Любимов сообщил на заседании правительства во вторник, 21 июля.

Ранее Жанна Фомина была заместителем министра по делам территорий и информационной политике региона. А исполняющим обязанности министра был Иван Ушаков.