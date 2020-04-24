С 27 апреля по распоряжению губернатора Николая Любимова в Рязанской области начнёт работать система электронных QR-пропусков. Об этом сообщает ТКР.
Оформить пропуск рязанцы смогут на сайте областного правительства с помощью специального баннера, который появится в понедельник. Для этого нужно заполнить анкету и указать адрес фактического проживания. Все персональные данные будут защищены и после окончания режима повышенной готовности уничтожены.
Ужесточат контроль пропусков и для сотрудников юридических лиц. Компании должны будут получить новые пропуска, с указанием графика работы персонала. Срок их оформления пока не установлен.
Пока пропуска для физических лиц носят рекомендательный характер. Если возможности получить QR-код нет, для передвижения по области нужно будет иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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