В Рязанской области начинается сбор садовой земляники

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Через пять дней в Рязанской области начнётся сбор садовой земляники, которую большинство горожан привыкли называть клубникой. Из-за прохладной и дождливой погоды клубничный сезон в нашем регионе сдвинулся на 2 недели.

В рязанских хозяйствах клубника занимает 32 га. Из них 20 га – в «Авангарде» Рязанского района и 12 га у фермера С.А. Айюбовой в Старожиловском районе.

В прошлом году Рязанская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору клубники. В этом году планируется собрать 300 тонн земляники. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.