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В четверг, 25 июня, в Рязанской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. На территории региона работают 1015 избирательных участков.

Накануне все участки были продезинфецированы. Все члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщает сайт регионального правительства.

Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Все его участники будут обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками.