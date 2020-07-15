В Рязанской области начали работать летние оздоровительные лагеря

С 15 июля в Рязанской области стартовала летняя оздоровительная кампания. С 15 по 19 июля в регионе начнут работу 6 стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, с 9 августа к ним присоединится ГБУ РО «Детский санаторно-оздоровительный Центр «Колос».

Этим летом лагеря будет работать строго в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Они предусматривают:

– социальное дистанцирование между детьми;

– усиленное проведение дезинфицирующих мероприятий;

– обработку рук антисептическими средствами при входе в здания;

– ежедневную термометрию каждого ребенка с использованием бесконтактных термометров;

– наличие у каждого ребенка справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19;

– максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе;

– невозможность выхода за территорию лагеря на протяжении всей смены;

– запрет родителям на посещение детей в течение 21 дня проведения смены в лагере.

Все сотрудники будут находиться в лагере круглосуточно в течение смены без права выхода за пределы организации.

Наполняемость лагерей составит не более 50% от проектной мощности. Поэтому за оставшийся летний период смогут отдохнуть всего 800 детей и подростков. В первую очередь это дети-сироты, воспитанники областных государственных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция.