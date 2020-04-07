В Рязанской области началась активная фаза ремонта дорог

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В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В активную фазу входит ремонт дорог, которые должны быть сданы в этом году.

Сейчас работы ведутся на дороге «Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш» на участке «Деревенское – Лакаш». Именно эта трасса ведёт к музею К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района. Планируется отремонтировать 25 км дорожного покрытия.

Сейчас здесь убирают старый слой асфальта перед укладкой нового покрытия. Далее подрядчик уложит асфальт, укрепит обочины, установит дорожные знаки и нанесёт необходимую разметку.

В рамках нацпроекта уже отремонтирован участок «Гавриловское – Киструс» (17,2 км), сообщает сайт регионального правительства.

Всего в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 197,4 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также построить и реконструировать 1,8 км автодорог местного значения.

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