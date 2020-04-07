В Рязанской области начал работу «Центр управления регионом»

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В Рязанской области в тестовом режиме начал работу масштабный проект «Центр управления регионом». Об этом сообщает ТКР.

Наша область стала одной из шести пилотных территорий, где по поручению президента РФ начали вводить в действие масштабную платформу, которая позволяет в режиме реального времени собирать сообщения от жителей из открытых источников – это могут быть группы министерств и ведомств в социальных сетях, официальные страницы муниципалитетов, а также популярные паблики. Эта система позволит систематизировать и проводить анализ обращений, что в свою очередь поможет оперативно принимать управленческие решения.

Сейчас ЦУР собирает данные из 4 информационных систем: «Инцидент менеджмент, «112», портал «Наш дом Рязань» и ПОС (Платформа обратной связи). До конца года планируется интегрировать в проект ещё несколько региональных систем.