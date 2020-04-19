В Рязанской области на коронавирус проверяют 940 человек

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

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По состоянию на 16 часов 19 апреля в Рязанской области зарегистрировано 267 случаев COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Ещё 22 положительных теста находятся на проверке в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора.

Выздоровели от коронавируса 9 человек, всех их выписали из больницы имени Семашко в Рязани.

Известно о 3150 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Сейчас на коронавирус проверяют 940 человек. Остальные 2210 прошли проверку, они здоровы.

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