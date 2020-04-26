В Рязанской области на коронавирус проверяют 1680 человек

В Рязанской области проверяют на коронавирус 1680 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 2584 человека медицинское наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.
В целом по состоянию на 16 часов 26 апреля в Рязани и области выявлено 602 заболевших COVID-19. Ещё 85 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты направлены на проверку в Роспотребнадзор.
Выздоровели с начала пандемии 47 человек, 30 из них лечились в больницах. У остальных болезнь протекала в лёгкой форме.
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