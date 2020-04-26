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В Рязанской области на коронавирус проверяют 1680 человек

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Рязанцы продолжают жаловаться на некачественную уборку подъездов

Администрация
Для профилактики коронавируса в Рязани регулярно дезинфицируют подъезды жилых домов и придомовые территории. Обработка ведётся специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации.
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Во вторник, 21 апреля, из больницы Рязани выписали ещё шесть человек, вылеченных от коронавируса. Таким образом, в регионе теперь 15 выздоровевших граждан.
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В Рязанской области проверяют на коронавирус 1680 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 2584 человека медицинское наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.

В целом по состоянию на 16 часов 26 апреля в Рязани и области выявлено 602 заболевших COVID-19. Ещё 85 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты направлены на проверку в Роспотребнадзор. 

Выздоровели с начала пандемии 47 человек, 30 из них лечились в больницах. У остальных болезнь протекала в лёгкой форме.

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