В Рязанской области модернизируют 68 пешеходных переходов

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В Рязанской области модернизируют пешеходные переходы. В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют модернизировать 68 пешеходных переходов в 19 районах.

Для этого из областного бюджета выделено около 135 миллионов рублей. На эти средства организуют электроосвещение переходов, установят светящиеся дублирующие знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах и перильные ограждения.

Сам переход будет представлять собой искусственную неровность за счет своей трапециевидной формы, сообщает группа «Дороги Рязанской области» Вконтакте.

На некоторых пешеходных переходах установят камеры фото-видеофиксации, табло «Пешеходный переход», метеостанции для осуществления постоянного контроля за ситуацией на дороге.

Все 68 объектов должны быть сданы заказчику не позднее августа этого года.