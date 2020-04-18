В Рязанской области коронавирусом заражено 23 ребёнка

7info
Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

Названы населённые пункты Рязанской области, в которых выявлены случаи коронавируса

Коронавирус ТОП
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, где зарегистрированы подтверждённые и условно подтверждённые случаи коронавируса по муниципальным образованиям. Данные на...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

Рязанец рассказал об огромных пробках в сторону Москвы

Видео
В пятницу, 17 апреля, на трассе М5 из Рязани в сторону Москвы образовалась огромная пробка. Затор вызван проверкой пропусков и измерением температуры...
Узнать больше
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев. 

Напомним, по состоянию на 12 часов субботы, 18 апреля, в регионе с подтвержденным и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 267 человек. 

Больше всего заражённых в возрастной группе от 18 до 45 лет – 88. Плюс 18 человек среди условно заражённых

В возрасте от 46 до 64 лет 77 заражённых + 14 условно заражённых. От 65 до 80 лет – 31 + 6. Старше 80 лет – 6 + 2. 

Среди заражённых коронавирусом 23 ребёнка. Их возраст: 9 месяцев; двое по 2 года; 4; 5; трое по 8 лет; 9;11; трое по 12 и 13 лет; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет. Ожидается подтверждение результатов у двух детей 4 и 8 лет. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

7info предлагает рязанцам посмотреть трансляцию из Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря

Новости Рязани
Дорогие читатели Рязанского информационного агентства «7 новостей»! В субботу, 18 апреля, в 23.30 в нашем официальном сообществе начнётся...
Узнать больше

В Рязани сменился район-лидер по числу заражённых коронавирусом

Новости Рязани
Самое большое число заражённых коронавирусом в Рязани в Московском районе – 41 человек. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила пресс-служба администрации...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

7info предлагает рязанцам посмотреть трансляцию из Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря

Новости Рязани
Дорогие читатели Рязанского информационного агентства «7 новостей»! В субботу, 18 апреля, в 23.30 в нашем официальном сообществе начнётся...
Узнать больше

Где смотреть трансляции богослужений на Пасху?

Новости Рязани
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки верующим в этом году советуют встречать праздник Светлой Пасхи не в храмах. Но не стоит переживать! Для прихожан...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заражено 23 ребёнка

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев.  Напомним, по состоянию на 12 часов субботы,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Гороскоп на 20 апреля

Слава земли Рязанской. Святые

Мужчину зверски избили, ранили ножом и выбросили из окна в Ленобласти