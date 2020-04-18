В Рязанской области коронавирусом заражено 23 ребёнка

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев.

Напомним, по состоянию на 12 часов субботы, 18 апреля, в регионе с подтвержденным и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 267 человек.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 18 до 45 лет – 88. Плюс 18 человек среди условно заражённых

В возрасте от 46 до 64 лет 77 заражённых + 14 условно заражённых. От 65 до 80 лет – 31 + 6. Старше 80 лет – 6 + 2.

Среди заражённых коронавирусом 23 ребёнка. Их возраст: 9 месяцев; двое по 2 года; 4; 5; трое по 8 лет; 9;11; трое по 12 и 13 лет; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет. Ожидается подтверждение результатов у двух детей 4 и 8 лет.