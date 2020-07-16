В Рязанской области коронавирусом болеют уже 515 детей

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 16 июля в регионе выявлено 5804 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2322 человека. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 515 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 1859 человек;

от 46 до 64 лет — 2322 человека;

от 65 до 80 лет — 891 человек;

старше 80 лет — 217 человек;

дети — 515 человек (шестнадцать до 1 года; сорок по 1; двадцать пять по 2; двадцать пять по 3; двадцать восемь по 4 года; двадцать четыре по 5; тридцать по 6; двадцать восемь по 7; тридцать пять по 8; двадцать пять по 9; двадцать четыре по 10; тридцать семь по 11; тридцать один по 12; двадцать четыре по 13; двадцать семь по 14; тридцать пять по 15; тридцать два по 16; двадцать девять по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 10 человек;

от 46 до 64 лет — 15 человек;

от 65 до 80 лет — 7 человек;

старше 80 лет — 1 человек;

дети — 6 человек (двое по 3; 4; 5; 10; 14 лет).