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В Рязанской области коронавирус условно подтверждён ещё у 79 человек

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По данным опергруппы регионального правительства, в четверг, 7 мая, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1475 человек.

Ранее сообщалось о 86 новых случаях заболевания. Еще у 79 человек диагноз условно подтверждён.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 546 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 149 человек.

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