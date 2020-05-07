В Рязанской области коронавирус условно подтверждён ещё у 79 человек

По данным опергруппы регионального правительства, в четверг, 7 мая, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1475 человек.
Ранее сообщалось о 86 новых случаях заболевания. Еще у 79 человек диагноз условно подтверждён.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 546 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 149 человек.
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