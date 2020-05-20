В Рязанской области хотят ужесточить правила торговли алкоголем

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В Рязанской области планируют ужесточить правила торговли спиртным. С соответствующим законопроектом выступили депутаты областной Думы.

Сейчас документ проходит процедуру публичных консультаций. Его текст размещён на сайте регионального министерства промышленности и экономического развития.

Речь идёт о требованиях к так называемым «наливайкам». Заведениям, которые располагаются в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. В федеральном законодательстве указывается, что они должны иметь торговые залы площадью не менее 20 квадратных метров. В то же время, регионы могут определять и более жёсткие требования. Этим и воспользовались рязанские парламентарии – они предлагают установить минимальную площадь залов в 50 квадратных метров.

Законопроект на рассмотрение внесли депутаты облдумы Аркадий Фомин, Александр Шевырёв, Михаил Кривцов, Татьяна Гусева, Татьяна Панфилова и Михаил Агапкин.