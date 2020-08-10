Понедельник, 10 августа, 2020
23.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области ЕГЭ сдавали 5 тыс человек, в том числе и из других регионов

7info

В 2020 году в сдаче ЕГЭ на территории Рязанской области в основной период приняли участие около пяти тысяч участников. Среди них 19 человек из других регионов (Ярославской, Тверской, Московской областей, гг. Москва, Санкт-Петербург), которые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сдавали экзамены в нашей области.

Экзамены по 14 общеобразовательным предметам проходили в 30 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе в одном пункте на дому.

Для обеспечения требований Роспотребнадзора в условиях сложной эпидемиологической ситуации региональным министерством образования было внесено новое мероприятие в государственную программу Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики». На сумму 7 млн. рублей приобретены необходимое оборудование для ППЭ (рециркуляторы), одноразовые маски и перчатки, антисептики для обработки рук и средства для дезинфекции помещений, автобусов. Все сотрудники, задействованные в работе ППЭ ЕГЭ проходили тестирование на COVID-19. 

В целом экзамены в Рязанской области прошли в штатном режиме.

В настоящее время известны результаты ЕГЭ основного периода по всем общеобразовательным предметам.

31 участник ЕГЭ получил 100 баллов по русскому языку (23 чел.), литературе (3 чел.), географии (2 чел.), по одному человеку по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, истории, физике, обществознанию.

 Два участника ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам. Выпускник школы №1 г. Касимова Узоров Кирилл набрал по 100 баллов по русскому языку и информатике, выпускница школы №14 г. Рязани Стеблюк Елизавета получила стобалльные результаты по русскому языку и обществознанию.

Депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина отметила, что в этом году сдача ЕГЭ была достаточно сложной как для выпускников, так и для педагогов. 

– Экзамены –  это всегда стресс. Но в этом году выпускникам пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с пандемией коронавируса. С конца марта все школьники находились на дистанционном обучении. И заключительный этап подготовки к ЕГЭ проходил в дистанционном формате. Несколько раз переносились сроки сдачи ЕГЭ, что также не добавляло спокойствия нашим выпускникам, –  подчеркнула парламентарий. – Но полученные результаты говорят о том, что наши дети смогли справиться со всеми трудностями и сдать экзамены с хорошими результатами. Хочу пожелать выпускникам удачи при поступлении в выбранный вуз.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статья16-летний парень погиб во время работы на тракторе-погрузчике
Следующая статьяОбновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Три партии не зарегистрировали на выборы Рязанской областной Думы

Новости Рязани
На заседании облизбиркома утвердили окончательный список из 85 кандидатов и 10 партий, которые примут участие в выборах в Рязанскую областную Думу. Об...
Узнать больше

Рязанская ОКБ закупит новый МРТ

Новости Рязани
Рязанская областная клиническая больница в рамках Национального проекта «Здравоохранение» приобретет магнитно-резонансный томограф (не менее 1.0 Тл). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской...
Узнать больше

Предприятие в Рязанской области оштрафовали на 500 тысяч

Новости Рязани
В Рязанской области оштрафовали предприятие за несоблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+