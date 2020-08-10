В Рязанской области ЕГЭ сдавали 5 тыс человек, в том числе и из других регионов

В 2020 году в сдаче ЕГЭ на территории Рязанской области в основной период приняли участие около пяти тысяч участников. Среди них 19 человек из других регионов (Ярославской, Тверской, Московской областей, гг. Москва, Санкт-Петербург), которые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сдавали экзамены в нашей области.

Экзамены по 14 общеобразовательным предметам проходили в 30 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе в одном пункте на дому.

Для обеспечения требований Роспотребнадзора в условиях сложной эпидемиологической ситуации региональным министерством образования было внесено новое мероприятие в государственную программу Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики». На сумму 7 млн. рублей приобретены необходимое оборудование для ППЭ (рециркуляторы), одноразовые маски и перчатки, антисептики для обработки рук и средства для дезинфекции помещений, автобусов. Все сотрудники, задействованные в работе ППЭ ЕГЭ проходили тестирование на COVID-19.

В целом экзамены в Рязанской области прошли в штатном режиме.

В настоящее время известны результаты ЕГЭ основного периода по всем общеобразовательным предметам.

31 участник ЕГЭ получил 100 баллов по русскому языку (23 чел.), литературе (3 чел.), географии (2 чел.), по одному человеку по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, истории, физике, обществознанию.

Два участника ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам. Выпускник школы №1 г. Касимова Узоров Кирилл набрал по 100 баллов по русскому языку и информатике, выпускница школы №14 г. Рязани Стеблюк Елизавета получила стобалльные результаты по русскому языку и обществознанию.

Депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина отметила, что в этом году сдача ЕГЭ была достаточно сложной как для выпускников, так и для педагогов.

– Экзамены – это всегда стресс. Но в этом году выпускникам пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с пандемией коронавируса. С конца марта все школьники находились на дистанционном обучении. И заключительный этап подготовки к ЕГЭ проходил в дистанционном формате. Несколько раз переносились сроки сдачи ЕГЭ, что также не добавляло спокойствия нашим выпускникам, – подчеркнула парламентарий. – Но полученные результаты говорят о том, что наши дети смогли справиться со всеми трудностями и сдать экзамены с хорошими результатами. Хочу пожелать выпускникам удачи при поступлении в выбранный вуз.