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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области ЕГЭ по иностранному языку сдавали 588 учеников

7info7

20 июля рязанские школьники сдавали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Сдавать биологию в регионе решили 963 человека. По иностранным языкам количество учеников распределилось следующим образом: английский язык – 576 человек, немецкий язык   — 10 человек и французский язык 2 человека.

На экзамен выделялось  3 часа.  Для прохождения «порога» по биологии необходимо набрать 36 баллов, по иностранному языку 22 балла.

Как показывают данные вузов, для поступления на бюджет «пороговых» значений бывает недостаточно.   В большинстве высших школ для поступления на бюджетные места необходимо набрать от 80 и выше баллов по трём предметам.

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