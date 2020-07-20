В Рязанской области ЕГЭ по иностранному языку сдавали 588 учеников

20 июля рязанские школьники сдавали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Сдавать биологию в регионе решили 963 человека. По иностранным языкам количество учеников распределилось следующим образом: английский язык – 576 человек, немецкий язык — 10 человек и французский язык 2 человека.

На экзамен выделялось 3 часа. Для прохождения «порога» по биологии необходимо набрать 36 баллов, по иностранному языку 22 балла.

Как показывают данные вузов, для поступления на бюджет «пороговых» значений бывает недостаточно. В большинстве высших школ для поступления на бюджетные места необходимо набрать от 80 и выше баллов по трём предметам.