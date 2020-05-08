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В Рязанской области двое из ревности похитили человека

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Двоих жителей Милославского района будут судить за похищение человека.

В апреле 2020 года молодые люди 1994 и 1988 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ встретили в Скопине своего знакомого – гражданина Республики Молдова.

Один из подозреваемых ревновал к нему свою жену. Мужчины избили молдаванина, связали и на своём автомобиле вывезли в Милославский район. Здесь потерпевшего снова избивали, требуя уехать из России. После того, как потерпевший согласился выполнить их требования, подозреваемые уехали с места происшествия.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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