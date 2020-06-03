В Рязанской области бывший начальник почтового отделения присвоил почти миллион рублей

Бывшего начальника почтового отделения в Рязанской области осудили за злоупотребление полномочиями. С 15 февраля по 21 марта 2019 года он присвоил 956 197 рублей 87 копеек.
Вина обвиняемого доказана. Суд назначил гражданину П. 2 года 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он теперь не имеет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления и в организациях системы «Почта России».
Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, приговор не вступил в законную силу.
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