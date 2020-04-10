В Рязанской области больше всего случаев COVID-19 в Рязани

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, где живут люди, у которых были положительные анализы на коронавирус.

Напомним, всего по состоянию на 13 часов 10 апреля таких 93 человека. У 38 из них COVID-19 подтверждён, у 55 подтверждён условно (первый анализ показал положительный результат, данные направлены на проверку для подтверждения диагноза)

Больше всего случаев коронавируса в Рязани – 43. На втором месте Заокское сельское поселение Рязанского района – 17 случаев. Во всём остальном Рязанском районе – 2 случая.

По 4 человека с COVID-19 в Захаровском и Клепиковском районах, а также в Скопине. В Рыбновском районе, Михайлове и Новомичуринске – по 3. По два случая в Касимове, Скопинском, Михайловском и Касимовском районах. По одному – в Спасске и Сасовском районе.