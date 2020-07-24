В Рязанской области 54 семьи смогут улучшить жилищные условия

В Рязанской области 54 семьи получат выплаты на приобретение или строительства жилья. Это стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Свидетельства о предоставлении выплат трём семьям вручили в торжественной обстановке 24 июля на агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области 2020». Документы получили семьи Ивана Златова, Владимира Бердикова и Натальи Гетмановской.

На социальные выплаты было выделено более 100 млн. рублей, в том числе, около 93 млн. рублей – из регионального бюджета Рязанской области.

С 2017 по 2019 годы за счёт таких выплат свои жилищные условия улучшили 223 семьи, в том числе 180 молодых семей и молодых специалистов.