В Рязанской области 14 человек оштрафовали за нарушение правил охоты

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4 и 5 апреля сотрудники Росгвардии вместе с представителями регионального Министерства природопользования и линейного отдела полиции провели рейды по охотничьим угодьям.

Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили более 100 охотников. 14 человек оштрафовали за несоблюдение правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.

Правила охоты нарушили 11 человек, за нарушение сроков регистрации оружия оштрафовали 1 человека, правила перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов нарушили 2 человека.

Рейды по охотничьим угодьям Рязанской области будут проводиться в течение всего сезона охоты.