В Рязанской области 12 рязанцев с инвалидностью получат жильё за счёт субсидий

В среду, 28 июля, состоялось заседание регионального правительства, которое провёл губернатор Николай Любимов.

На заседании были внесены изменения в постановление регионального Правительства, касающееся порядка предоставления из федерального бюджета социальных выплат на приобретение жилья гражданам с инвалидностью и семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, которые встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.

Изменения более подробно определяют механизм перечисления денежных средств и межведомственного взаимодействия.

Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец отметил, что в 2020 году на эти цели Рязанская область получила 9 млн. 352 тыс. рублей. Субсидии помогут обеспечить жильём 12 человек.