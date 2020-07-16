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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области 1145 школьников обеспечили средствами для дистанционного обучения

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Школьники Рязанской области с 6 апреля перешли на дистанционную форму обучения. Как отмечает региональное министерство образования и молодёжной политики, Рязанская область успешно адаптировалась к новому формату.

За две недели была разработана региональная электронная платформа – РСДО, все педагоги прошли обучение и получили необходимую технику для проведения уроков и организации внеурочной деятельности.

30 марта состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Трансляцию посмотрели более 180 тысяч человек, они же оставили около 11 тысяч комментариев.

Для поддержки учителей, родителей и школьников в Рязанской области работали две горячих линии.

Для педагогов в РИРО был создан проект «Большой предметный клуб», участниками которого стали 4,5 тысяч учителей. Также на сайте РИРО организовали раздел «Когда дистант не страшен. Лучшие практики».

В рамках акций «Много дарю» и «Помоги Учиться Дома» 1145 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей получили гаджеты для обучения в дистанционном формате.

Социально незащищенные категории обучающихся школ были бесплатно обеспечены продуктовыми наборами.

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