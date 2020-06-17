В Рязанской гордуме обсудили причины увольнения сотрудников хлебозавода №1

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На заседании комитета по экономическому развитию 17 июня депутаты обсудили причины увольнения сотрудников хлебозавода №1.

Представители руководства хлебозавода №3 объяснили увольнение решением работников. По утверждению директора хлебозавода №3 Дмитрия Скворцова, все уволились по собственному желанию и это не связано с понижением зарплаты.

Начальник управления экономического развития мэрии Ирина Гончарова сообщила, что объединённое предприятие готово принять на работу работников первого хлебозавода. Вакантными сейчас являются десять рабочих мест. Всего с хлебозавода №1 перешли в новое предприятие более 80 человек.

Напомним, хлебозавод №1 присоединили к хлебозаводу №3.