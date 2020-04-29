Среда, 29 апреля, 2020
9.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В рязанской электричке женщину ограбили и вытолкнули из вагона

7info 2

Подозреваемую в убийстве и расчленении знакомой показали на видео

Видео
Телеканал ТКР показал сюжет о расследовании убийства в Скопине. Напомним, в субботу, 25 апреля, на одной из улиц города...
Узнать больше

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев

Новости мира
Владельцев собак, лающих по ночам, могут оштрафовать за нарушение режима тишина. Минюст России предложил ввести наказание для тех, кто с 23.00 до...
Узнать больше
-

Рязанца будут судить за грабёж в пригородной электричке. Инцидент произошёл в электропоезде «Рязань-Шилово» при подъезде к платформе «Перевес». Женщина с сумками и телефоном в руках вышла из вагона в тамбур. Здесь её и заметил злоумышленник. Он отобрал у женщины телефон, ударил её по лицу и вытолкнул в открывшиеся двери вагона.

Транспортная полиция искала преступника несколько дней. В итоге он был задержан. Как выяснилось, он уже трижды был судим за кражу, убийство, угон автомобиля, воспрепятствование законной деятельности журналистов и другие преступления.

Возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выросло количество детей с коронавирусом

Коронавирус
Всё больше детей в Рязанской области заражаются коронавирусом. Число заболевших на сегодняшний день составляет 71 (двое по 9 месяцев; семеро по 1...
Узнать больше

В ДТП в Шиловском районе пострадали два человека

Новости Рязани
Во вторник, 28 апреля, в Шиловском районе произошло ДТП. В 13:50 на 293-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 52 человека

Коронавирус
В Рязанской области выявлены ещё 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе 840...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+