В рязанской электричке женщину ограбили и вытолкнули из вагона

Рязанца будут судить за грабёж в пригородной электричке. Инцидент произошёл в электропоезде «Рязань-Шилово» при подъезде к платформе «Перевес». Женщина с сумками и телефоном в руках вышла из вагона в тамбур. Здесь её и заметил злоумышленник. Он отобрал у женщины телефон, ударил её по лицу и вытолкнул в открывшиеся двери вагона.
Транспортная полиция искала преступника несколько дней. В итоге он был задержан. Как выяснилось, он уже трижды был судим за кражу, убийство, угон автомобиля, воспрепятствование законной деятельности журналистов и другие преступления.
Возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд.
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