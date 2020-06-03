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В рязанской больнице установили новые ультразвуковые сканеры

Валерия Мединская
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В Рязанской ГКБ №11 появились новые ультразвуковые сканеры. Новые аппараты УЗИ для клиники закупило Министерство здравоохранения Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В релизе отмечается, что ультразвуковое диагностическое оборудование позволяет проводить сложнейшие исследования. УЗ-сканер экспертного класса Samsung HS70A-RUS с полным комплектом датчиков даёт возможность проводить от рутинных до самых сложных исследований всех органов и систем, в том числе сердца, сосудов и легких. Портативный сканер УЗ-сканер GE Logiq позволяет проводить ультразвуковые исследования пациентам, находящимся в реанимации.

Медицинский персонал клиники уже провел первые исследования на новых аппаратах.

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