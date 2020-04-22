Вечером в среду, 22 апреля, оперативная группа правительства сообщила о смерти в больницах Рязани ещё двух пациентов с подозрением на коронавирус.
Умерли 90-летний мужчина и 59 летняя женщина. По результатам патологоанатомического исследования, причиной смерти пенсионера стала тромбоэмболия.
У женщины в анамнезе ишемическая болезнь сердца и несколько хронических заболеваний. Окончательная причина её смерти станет известна позднее.
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