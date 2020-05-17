В рязанской больнице №11 оказывают экстренную помощь пациентам. Об этом сообщий главный врач медучреждения Роман Васин. Текст доклада появился на сайте больницы.
В настоящее время специалисты клиники в первичном сосудистом центре оказывают экстренную помощь пациентам с нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, с экстренной урологической патологией, заболеваниями ЛОР-органов, с острой терапевтической и эндокринной патологией, в том числе с отравлениями. В полном объёме оказывается помощь онкологическим пациентам и пациентам, находящимся на гемодиализе.
Также на базе больницы развёрнут детский инфекционный госпиталь на 45 коек, где находятся пациенты средней степени тяжести, в реанимации больных нет. Всего за время организации госпиталя выписан 31 пациент.
Главный врач отметил, что клиника обеспечена средствами индивидуальной защиты — защитными костюмами, медицинскими перчатками, бахилами, респираторами и масками, очками, халатами, антисептиками. По мере расходования запасы средств индивидуальной защиты пополняются.
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