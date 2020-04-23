В рязанской аптеке обнаружили просроченные лекарства

В феврале 2020 года специалисты управления Россельхознадзора обнаружили просроченные лекарства в ветеринарной аптеке.
Также отмечается. что в аптеке не соблюдался температурный режим хранения препаратов, на шкафах отсутствовали стеллажные карты с указанием наименований лекарств и сроком их годности. Мойка помещения не проводилась, сообщает сайт ведомства.
За такие грубые нарушения предпринимателю назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.
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