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В рязанский «коронавирусный» call-центр поступило почти 13 тысяч звонков

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay

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На 14 часов 29 апреля в «коронавирусный» call-центр, созданный по распоряжению губернатора Николая Любимова, поступило 12 тысяч 935 звонков. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Обращения принимаются круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071. Рязанцы могут получить консультации и психологическую поддержку, а также помощь в доставке продуктов и лекарств. 

Похожий call-центр создан при РязГМУ имени Павлова. Там звонки принимаются по телефонам +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00 с 8 до 18 часов ежедневно. На эти номера поступило 1485 звонков. Даны необходимые консультации. Волонтерами оказано 646 услуг. 

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