В рязанский коронавирусный call-центр поступило более 14 тысяч звонков

В Рязанской области продолжает работу коронавирусный call-центр. Он был создан по распоряжению губернатора Николая Любимова. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Обращения граждан принимаются круглосуточно по телефону: +7 (4912) 392-071. На 14 часов 6 мая поступило уже 14277 звонков. Люди просят помочь с покупкой и доставкой лекарств и продуктов, оказать психологическую помощь, обращаются с другими вопросами.
Ещё один call-центр создан при Рязанском медуниверситете. Туда позвонили 1873 человека, волонтёры оказали 846 услуг. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 18 часов по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.
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