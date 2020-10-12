В Рязанских Полянах освятили место под строительство нового храма

В воскресенье, 11 октября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил место под строительство нового храма в Полянах, сообщает рязанская епархия.

Новый храм будет посвящен Богоявлению. Примечательно, что проект строительства разработали в Москве. Рязанская епархия сообщает, что в новом храме найдется место всем желающим. Строительство планирует начать весной 2021 года.

Напомним, в Полянах ранее уже был храм, построенный в 2001 году и посвященный Покрову Богородицы. Однако со временем в здании стало появляться все больше и больше людей, поэтому оно стало тесным для жителей. Тогда же они решили построить большой вместительный храм.