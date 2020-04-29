В рязанских магазинах ограничат число покупателей

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В Рязанской области усилят меры для борьбы с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов.

В частности, в магазинах ограничат число покупателей. На каждые 16 квадратных метров торговой площади должно находиться не более 1 человека. Если торговая точка меньшей площади, то там можно обслуживать только одного покупателя. 

При наличии двух выходов магазинам предписано разделить поток покупателей, организовав отдельно вход и выход. Также предписывается перейти преимущественно на безналичный расчёт. 

Жителям Рязани и области при походе в магазины, при пользовании общественным транспортом, такси, на остановках общественного транспорта, в других местах скопления людей предписано использовать маски или заменяющие их средства защиты органов дыхания. 

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