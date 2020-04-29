В рязанских электричках выявлены серьёзные нарушения

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Рязанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Рязанской области.

В электричках Рязань-Москва, принадлежащих АО «Центральная ППК», был выявлен ряд нарушений. В трёх из них не соблюдались требования к техническому оснащению электропоездов. Нарекания вызвали производство их технического обслуживания на станции Рязань-1 и санитарное состояние вагонов. Автоматическая пожарная сигнализация оказалась неисправна, сообщили в транспортной прокуратуре.

Руководству АО «Центральная ППК» было внесено представление об устранении нарушений. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли три должностных лица.

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