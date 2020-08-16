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Новости РязаниОбщество

В рязанских больницах находятся 164 пациента с коронавирусом

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

В больницах Рязани на данный момент находятся 164 пациента с коронавирусом. Трое из них – дети. Об этом сообщила оперативная рабочая группа правительства Рязанской области.

Состояние 13 пациентов медики оценивают как тяжёлое. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 104 пациентов – средней степени тяжести. 

Остальные заражённые, по информации опергруппы, переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома под наблюдением медиков. 

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