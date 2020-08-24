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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани женщина ограбила аптеку

7info

В Рязани сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли ограбление аптеки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

О преступлении в полицию сообщила директор аптеки. Выяснилось, что утром в торговый зал вошла женщина, разбила витрину и на глазах у провизора взяла два флакона с дорогостоящим средством для ухода за кожей.

Опросив сотрудниц аптеки, правоохранители выяснили, что подозреваемую видели рядом и раньше. Возможно, что она живёт недалеко. Впоследствии оказалось, что так и есть. 54-летняя женщина живёт на той же улице, где находится аптека. У неё дома нашли похищенную косметику.

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В отношении рязанки могут завести уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж). Женщине может грозить до 4 лет лишения свободы. 

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