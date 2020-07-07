В Рязани завершено расследование дела о нападении на мужчину, шедшего в гости к 16-летней девушке

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В Рязани завершено расследование уголовного дела о разбое. Его фигуранты – четверо молодых людей, трое из которых, в момент совершения преступления, были несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст.162 УК РФ. Кроме того, один из них, 20-летний житель Рязани, также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления).

По версии следствия, преступление было совершено 20 октября 2018 года в подъезде одного из домов Рязани. Обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, организовал вместе с несовершеннолетними 13, 16 и 17 лет нападение на мужчину. Жертву пригласила к себе в гости 16-летняя девушка, которая также была в сговоре с обвиняемыми. Мужчину избили и, угрожая ножом и металлической дубинкой, отобрали деньги и ценности на сумму 145 тысяч рублей.

Нападение было хорошо спланировано, его участников следователям удалось найти не сразу. Во время следствия подозреваемые выдвигали разные версии случившегося и не признали себя виновными.

Объём уголовного дела составил 7 томов, в ближайшее время его передадут на рассмотрение в суд. Отметим также, что материалы в отношении 13-летнего участника нападения были изъяты из дела и направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Судить его не будут.