В Рязани завершаются работы по организации ливнёвки на Куйбышевском шоссе

В Рязани завершается прокладка участков новой ливневой канализации протяженностью 400 и 200 метров. Работы ведутся на Куйбышевском шоссе. В связи с этим движение транспорта по одной полосе от дома №4 до ООТ «Теплоприбор» было ограничено.

В настоящее время подрядчик приступил к асфальтированию участков, сообщает сайт администрации города.

Отмечается, что подрядчик ООО «Бестраншейные трубопроводы Рязани» имеет право продлить ордер на проведение работ до 10 дней.