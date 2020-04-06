В Рязани запустили новый сервис доставки продуктов

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С 6 апреля рязанцы смогут заказать продукты онлайн из гипермаркета “Глобус”.

Электронный каталог товаров включает 30 тысяч позиций ассортимента “Глобус”. Цена продуктов будет такой же, как в магазине. Стоимость доставки зависит от удаленности от гипермаркета: городская зона — 199 рублей, село Солодча — 299 рублей.

В дальнейшем планируется подключить к доставке в Рязани ещё несколько гипермаркетов.

– На примере Москвы и регионов, где спрос на доставку вырос в 10-20 раз после объявления о нерабочей неделе, мы видим, насколько доставка продуктов сейчас важна для людей. До прихода iGooods в Рязани нельзя было приобрести онлайн товары из гипермаркета “Глобус”, которому доверяют многие жители центрального региона. Мы считаем своей миссией доставить продукты всем, кто в них нуждается, особенно во время самоизоляции, — добавляет Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods.

Доставка из сети “Глобус” в сотрудничестве с iGooods доступна также в Москве, Московской области, Твери, Туле и Ярославле.