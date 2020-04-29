В Рязани закрыли ещё один наркопритон

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В жилом доме на улице Высоковольтной в Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Оперативники узнали, что здесь в одной из квартир часто собираются люди, склонные к употреблению наркотиков.

Проверка показала, что 35-летний хозяин квартиры устроил здесь притон. Полицейские нашли здесь предметы для употребления синтетических наркотиков со следами синтетических наркотических средств и героина.

Предметы изъяли, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его могут лишить свободы на срок до 4-х лет.

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