В Рязани захоронили останки солдата, погибшего 78 лет назад

В селе Дубровичи Рязанского района захоронили останки солдата, погибшего 78 лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В церемонии приняли участие замначальника ведомства Дмитрий Руденченко, замминистра по информационной политике в регионе Иван Ушаков, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, активисты ООД «Поисковое движение России», военного комиссариата и регионального СК.

С 25 по 27 мая 2020 года поисковый отряд «Курская дуга» искал останки погибших солдат в регионе. Поисковики нашли и эксгумировали тела 15 человек с элементами вооружения. Одним из погибших солдат был Виктор Морозов, чьих родственников удалось найти в Рязанской области. Его останки было решено похоронить в Дубровичах, где живут его потомки.





